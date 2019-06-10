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Перевищення граничної концентрації хімікатів у річці Рось не виявлено – ДСНС

Перевищення граничної концентрації хімікатів у річці Рось не виявлено – ДСНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. За попередніми аналізами, перевищення граничної концентрації речовин у річці Рось не виявлено. Про це під час брифінгу заявив заступник директора департаменту організації заходів цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Лещенко, передає УНН.

"За попередніми аналізами, які були здійснені, перевищення граничної концентрації речовин у воді, яка подається і забирається у річці Рось для питного водопостачання, не виявлено", - сказав Лещенко.

За його словами, за результатами сьогоднішнього повторного засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Білій Церкві, а також повторного засідання комісії Київської обласної державної адміністрації було прийнято рішення про продовження припинення питного водопостачання в Білій Церкві.

Окрім того, для більш детального проведення аналізу води, проби були передані до Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України.

"Для того, щоб вони на своїй лабораторній базі більш детально провели аналіз цих проб. Попередні результати інституту будуть оприлюднені близько 17:00 сьогодні", - зазначив Лещенко.

Як повідомляв УНН, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.

Попередньо, гербіциди не вплинули на стан води у річці Рось. Також, станом на 9 та 10 червня, загибелі водних біоресурсів в межах Київщини по р. Рось не виявлено.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом потрапляння отрутохімікатів у водойму та крадіжки цих речових з сільгосппідприємств.

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