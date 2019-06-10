Превышение предельной концентрации химикатов в реке Рось не обнаружено — ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. По предварительным анализам, превышение предельной концентрации веществ в реке Рось не обнаружено. Об этом во время брифинга заявил заместитель директора департамента организации мероприятий гражданской защиты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Лещенко, передает УНН.
"По предварительным анализам, которые были осуществлены, превышение предельной концентрации веществ в воде, которая подается и забирается в реке Рось для питьевого водоснабжения, не обнаружено", - сказал Лещенко.
По его словам, по результатам сегодняшнего повторного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Белой Церкви, а также повторного заседания комиссии Киевской областной государственной администрации было принято решение о продлении прекращения питьевого водоснабжения в Белой Церкви.
Кроме того, для более детального проведения анализа воды, пробы были переданы в Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя Министерства охраны здоровья Украины.
"Для того, чтобы они на своей лабораторной базе более подробно провели анализ этих проб. Предварительные результаты института будут обнародованы около 17:00 сегодня", - отметил Лещенко.
Как сообщал УНН, по информации Белоцерковской РГА Киевской области, в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала в приток реки Рось.
Предварительно, гербициды не повлияли на состояние воды в реке Рось. Также, по состоянию на 9 и 10 июня, гибели водных биоресурсов в пределах Киевской области по р. Рось не обнаружено.
Полиция открыла уголовное производство по факту попадания ядохимикатов в водоем и кражи этих вещественных из сельхозпредприятий.