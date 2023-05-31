Перетворили річку Кальчик на болото: радник мера розповів, як окупанти нищать екологію Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Через варварське спотворення росіянами екосистеми на тимчасово окупованих територіях, маріупольці потерпають від аномальної атаки комах. Ситуація дедалі погіршується - "стараннями" окупантів активно заболочується річка Кальчик, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНН.
Деталі
За словами радника мера Маріуполя, "росіяни остаточно перетворили річку Кальчик на болото". "При тому роботи по знищенню екології не закінчуються. В двох місцях, де були мости, окупанти засипають русло річки, що призводить до виникнення болота", - написав він.
"Наслідки вже. Разом з відсутністю нормального покосу бур’янів другий рік поспіль - в Маріуполі атака комах. Комари. В цю пору року при такий температору - аномалія. Однак, це наслідки. Як би смішно це не звучало. Далі буде гірше. Море. Сама річка Кальчик. Навколишня флора та фауна. Все буде знищено. На жаль. Якщо ми не встигнемо повернутись раніш", - вказав Андрющенко.
Доповнення
Як нещодавно повідомляв УНН, на Мелітопольщині окупанти активно нищать ліси, вирубючи дерева для бліндажів, та вивозять кругляк разом з краденим зерном до росії.
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