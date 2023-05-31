Перетворили річку Кальчик на болото: радник мера розповів, як окупанти нищать екологію Маріуполя

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За словами радника мера Маріуполя, "росіяни остаточно перетворили річку Кальчик на болото". "При тому роботи по знищенню екології не закінчуються. В двох місцях, де були мости, окупанти засипають русло річки, що призводить до виникнення болота", - написав він.

"Наслідки вже. Разом з відсутністю нормального покосу бур’янів другий рік поспіль - в Маріуполі атака комах. Комари. В цю пору року при такий температору - аномалія. Однак, це наслідки. Як би смішно це не звучало. Далі буде гірше. Море. Сама річка Кальчик. Навколишня флора та фауна. Все буде знищено. На жаль. Якщо ми не встигнемо повернутись раніш", - вказав Андрющенко.

Доповнення

Як нещодавно повідомляв УНН, на Мелітопольщині окупанти активно нищать ліси, вирубючи дерева для бліндажів, та вивозять кругляк разом з краденим зерном до росії.

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