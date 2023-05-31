Превратили реку Кальчик в болото: советник мэра рассказал, как оккупанты уничтожают экологию Мариуполя
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Из-за варварского искажения россиянами экосистемы на временно оккупированных территориях, мариупольцы страдают от аномальной атаки насекомых. Ситуация все ухудшается - "стараниями" оккупантов активно заболачивается река Кальчик, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.
Детали
По словам советника мэра Мариуполя, "россияне окончательно превратили реку Кальчик в болото". "При этом работы по уничтожению экологии не заканчиваются. В двух местах, где были мосты, оккупанты засыпают русло реки, что приводит к возникновению болота", - написал он.
"Последствия уже. Вместе с отсутствием нормального покоса сорняков второй год подряд - в Мариуполе атака насекомых. Комары. В это время года при такой температоре - аномалия. Однако, это последствия. Как бы смешно это не звучало. Дальше будет хуже. Море. Сама река Кальчик. Окружающая флора и фауна. Все будет уничтожено. К сожалению. Если мы не успеем вернуться раньше", - указал Андрющенко.
Дополнение
Как недавно сообщал УНН, на Мелитопольщине оккупанты активно уничтожают леса, вырубая деревья для блиндажей, и вывозят кругляк вместе с ворованным зерном в россию.
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