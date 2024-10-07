Перешкоджання роботі українського морського коридору: Кулеба про балістичний удар по цивільному судну в Одесі

Агресор намагається знов зруйнувати судноплавство у Чорному морі та підірвати українські зусилля з гарантування продовольчої безпеки. Так віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба відреагував на удар рф балістикою по Одесі, передає УНН.

За два дні росія атакувала друге цивільне судно, що перебувало в портах Одещини. Балістичною ракетою пошкоджено судно "OPTIMA" під прапором Палау. На жаль, загинула одна людина. Ще пʼятеро іноземних громадян, членів екіпажу, постраждали. Наразі їм надається медична допомога. Тільки сьогодні судно зайшло для завантаження. Проте за кілька годин стало мішенню країна-агресора - повідомив Кулеба.

Він наголосив, що за два дні ворог пошкодив два судна, що мали вивозити вантажі з України.

"Це цілеспрямована практика залякування та перешкоджання роботі українського морського коридору. Таким чином агресор намагається знов зруйнувати судноплавство у Чорному морі та підірвати українські зусилля з гарантування продовольчої безпеки. Наслідком цього може бути тільки зростання нестабільності в чутливих регіонах світу, які залежать від імпорту продовольства, й неспокою в міжнародних відносинах.

Важливо, щоб портова інфраструктура була захищена від терору, а вільне й безпечне мореплавство було гарантоване. Маємо і далі посилювати нашу протиповірятну оборону та силою зброї та силою дипломатії притягати ворога до відповідальності", - резюмував він.

Ворог атакував Одесу балістикою: влучив у цивільне судно під прапором Палау, одна людина загинула і ще 5 поранені