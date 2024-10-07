Препятствование работе украинского морского коридора: Кулеба о баллистическом ударе по гражданскому судну в Одессе

Агрессор пытается вновь разрушить судоходство в Черном море и подорвать украинские усилия по обеспечению продовольственной безопасности. Так вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба отреагировал на удар рф баллистикой по Одессе, передает УНН.

За два дня россия атаковала второе гражданское судно, находившееся в портах Одесской области. Баллистической ракетой повреждено судно "OPTIMA" под флагом Палау. К сожалению, погиб один человек. Еще пятеро иностранных граждан, членов экипажа, пострадали. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Только сегодня судно зашло для загрузки. Однако через несколько часов стало мишенью страна-агрессора - сообщил Кулеба.

Он отметил, что за два дня враг повредил два судна, которые должны были вывозить грузы из Украины.

"Это целенаправленная практика запугивания и препятствования работе украинского морского коридора. Таким образом агрессор пытается вновь разрушить судоходство в Черном море и подорвать украинские усилия по обеспечению продовольственной безопасности. Следствием этого может быть только рост нестабильности в чувствительных регионах мира, которые зависят от импорта продовольствия, и беспокойства в международных отношениях.

Важно, чтобы портовая инфраструктура была защищена от террора, а свободное и безопасное мореплавание было гарантировано. Мы должны и дальше усиливать нашу противовоздушную оборону и силой оружия и силой дипломатии привлекать врага к ответственности", - резюмировал он.

Враг атаковал Одессу баллистикой: попал в гражданское судно под флагом Палау, один человек погиб и еще 5 ранены