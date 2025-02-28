"Перемовини з країнами-партнерами тривають": Лісовий щодо запровадження української мови за кордоном як іноземної
Київ • УНН
МОН веде переговори з країнами-партнерами щодо запровадження української мови як іноземної у закордонних школах. Це допоможе українським дітям за кордоном не вивчати російську та популяризує українську мову серед іноземців.
Міністерство освіти і науки України веде перемовини з країнами-партнерами щодо запровадження української мови як іноземної у школах за кордоном. Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
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Діти справді перебувають у ситуації, коли вимушені вчити місцеву мову як іноземці, іноземну мову, яка вивчається в тій країні (здебільшого англійська чи інша мова європейських країн) і другу іноземну мову. І тоді вони для того, щоб розвантажитися і не вивчати одночасно три мови, вибирають російську. Це дійсно критична ситуація,
Міністр зауважив, що міністерство наразі веде перемовини з країнами-партнерами щодо української мови як іноземної.
Це необхідно робити і це має перспективу. Ми маємо схвальну позицію з боку міністерства освіти багатьох країн, з якими ми працюємо на цю тему. Вона передбачає вивчення української мови іноземцями, тобто вона починається з азів. Але з точки зору розвантаження наших дітей – це раціонально,
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