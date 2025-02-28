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«Переговоры со странами-партнерами продолжаются": Лисовой о введении украинского языка за рубежом как иностранного

Киев • УНН

 • 20749 просмотра

МОН ведет переговоры со странами-партнерами о введении украинского языка как иностранного в зарубежных школах. Это поможет украинским детям за рубежом не изучать русский и популяризирует украинский язык среди иностранцев.

«Переговоры со странами-партнерами продолжаются": Лисовой о введении украинского языка за рубежом как иностранного

Министерство образования и науки Украины ведет переговоры со странами-партнерами о введении украинского языка как иностранного в школах за рубежом. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

Детали 

Дети действительно находятся в ситуации, когда вынуждены учить местный язык как иностранцы, иностранный язык, который изучается в той стране (в основном английский или другой язык европейских стран) и второй иностранный язык. И тогда они для того, чтобы разгрузиться и не изучать одновременно три языка, выбирают русский. Это действительно критическая ситуация,

- отметил Лисовой.

Министр отметил, что министерство сейчас ведет переговоры со странами-партнерами по украинскому языку как иностранному.

Это необходимо делать и это имеет перспективу. Мы имеем одобрительную позицию со стороны министерства образования многих стран, с которыми мы работаем на эту тему. Она предусматривает изучение украинского языка иностранцами, то есть она начинается с азов. Но с точки зрения разгрузки наших детей - это рационально,

- добавил Лисовой.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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