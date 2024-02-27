Перелік нематеріальної культурної спадщини України 4-ма новими елементами
Київ • УНН
Міністерство культури та інформаційної політики додало 4 нові елементи до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, зокрема, традиції приготування каші та затірки, а також кавові та танцювальні традиції кримських татар.
Міністерство культури та інформаційної політики додало до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України 4 нових позиції. Про це повідомили на сайті відомства, передає УНН.
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Зокрема додали такі елементи:
- Традиції приготування та споживання каші «Зозулі» на Вінниччині;
- Традиція приготування затірки у селі Крива Лука на Донеччині;
- Кавова традиція кримських татар;
- Агир ава ве Кайтарма – традиційний танець кримських татар.
Зазначається, що відтепер громади мають вжити заходів щодо врахування рекомендацій та пропозицій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України щодо забезпечення охорони елементів нематеріальної культурної спадщини.
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