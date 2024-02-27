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Перечень нематериального культурного наследия Украины 4-мя новыми элементами

Перечень нематериального культурного наследия Украины 4-мя новыми элементами

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 01:34  •  1978 просмотра

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Министерство культуры и информационной политики добавило 4 новых элемента в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины, в частности, традиции приготовления каши и затирки, а также кофейные и танцевальные традиции крымских татар.

Министерство культуры и информационной политики добавило в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины 4 новых позиции. Об этом сообщили на сайте ведомства, передает УНН.

Детали

В частности добавили следующие элементы:

  • Традиции приготовления и потребления каши "Зозули" в Винницкой области;
  • Традиция приготовления затирки в селе Кривая Лука в Донецкой области;
  • Кофейная традиция крымских татар;
  • Агир ава ве Кайтарма - традиционный танец крымских татар.

Отмечается, что отныне общины должны принять меры по учету рекомендаций и предложений Экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия при Министерстве культуры и информационной политики Украины по обеспечению охраны элементов нематериального культурного наследия.

Спасение культурного наследия от вражеских обстрелов: в Одесской области оцифровывают книги и картины31 января 2024, 07:14 • 23976 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Культура
ukrainaУкраина
donetskДонецк
vinnitsaВинница
Перелік нематеріальної культурної спадщини України 4-ма новими елементами
List of intangible cultural heritage of Ukraine with 4 new elements
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Перечень нематериального культурного наследия Украины 4-мя новыми элементами

Министерство культуры и информационной политики добавило 4 новых элемента в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины, в частности, традиции приготовления каши и затирки, а также кофейные и танцевальные традиции крымских татар.

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Перечень нематериального культурного наследия Украины 4-мя новыми элементами

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