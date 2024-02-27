Перечень нематериального культурного наследия Украины 4-мя новыми элементами
Киев • УНН
Министерство культуры и информационной политики добавило 4 новых элемента в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины, в частности, традиции приготовления каши и затирки, а также кофейные и танцевальные традиции крымских татар.
Министерство культуры и информационной политики добавило в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины 4 новых позиции. Об этом сообщили на сайте ведомства, передает УНН.
Детали
В частности добавили следующие элементы:
- Традиции приготовления и потребления каши "Зозули" в Винницкой области;
- Традиция приготовления затирки в селе Кривая Лука в Донецкой области;
- Кофейная традиция крымских татар;
- Агир ава ве Кайтарма - традиционный танец крымских татар.
Отмечается, что отныне общины должны принять меры по учету рекомендаций и предложений Экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия при Министерстве культуры и информационной политики Украины по обеспечению охраны элементов нематериального культурного наследия.
Спасение культурного наследия от вражеских обстрелов: в Одесской области оцифровывают книги и картины31 января 2024, 07:14 • 23976 просмотров
Перечень нематериального культурного наследия Украины 4-мя новыми элементами
Министерство культуры и информационной политики добавило 4 новых элемента в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины, в частности, традиции приготовления каши и затирки, а также кофейные и танцевальные традиции крымских татар.
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