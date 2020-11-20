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Переговори Зеленського із главою "Венеціанки" про конституційну кризу: в ОПУ повідомили деталі

Переговори Зеленського із главою "Венеціанки" про конституційну кризу: в ОПУ повідомили деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський та голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо обговорили шляхи пошуку рішення для розв’язання кризи КСУ. Глава держави звернувся до Венеціанської комісії стосовно її експертизи у роз’ясненні питань, яким чином уникнути завдання рішенням КСУ від 27 жовтня невідворотної шкоди антикорупційній реформі. Про це повідомляє пресслужба ОПУ, інформує УНН.

"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо щодо пошуку збалансованого комплексного рішення для швидкого та ефективного розв’язання кризи, що виникла в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Джанні Букіккіо погодився, що вирішення конституційної кризи вимагає швидких дій і має базуватися на верховенстві права.

"Потрібно напрацювати механізми, які б назавжди усунули можливість будь-якого впливу на суддів КСУ та вдосконалили процедури ухвалення рішення суддями. Важливо відновити довіру суспільства до конституційного судочинства. Ця довіра наразі повністю зруйнована. Пропоную активізувати роботу щодо пошуку збалансованого комплексного рішення для швидкого та ефективного розв’язання кризи", – наголосив Зеленський.

Вказується, що Глава держави звернувся до Венеціанської комісії стосовно її експертизи у роз’ясненні питань, яким чином уникнути завдання рішенням КСУ від 27 жовтня невідворотної шкоди антикорупційній реформі.

"Сторони також обговорили нагальні потреби напрацювання законопроектів щодо відновлення покарання за подання недостовірної інформації у деклараціях, забезпечення повноцінної роботи НАЗК та НАБУ. Окремо зупинилися на проведенні комплексної судової реформи, серед іншого – на реформуванні механізму добору суддів, а також Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Співрозмовники також погодилися, що Комісія з питань правової реформи має отримати експертну оцінку Венеціанської комісії та GRECO всіх напрацювань", - резюмували в ОПУ.

Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський хоче разом із президентом "Венеціанки" шукати вихід із конституційної кризи.

Варто зазначити, 3 листопада Президент України провів телефонну розмову з Букіккіо і запросив Венеціанську комісію до спільної роботи над широкою судовою реформою.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав невідповідною Конституції України, статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

Після цього Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, і після цього почати процес відбору нових суддів.

У Раді Європи, в свою чергу, назвали законопроект Президента Зеленського про припинення повноважень суддів КСУ — грубим порушенням.

Пізніше Зеленський заявив, що спільно з главою Венеціанської комісії прагне до відновлення довіри до КСУ.

Водночас, станом на 12 листопада, ні Венеціанська комісія, ні Група держав по боротьбі з корупцією, ні департамент по боротьбі зі злочинністю Ради Європи не отримали запитів від української влади про допомогу у вирішенні ситуації, пов’язаної з боротьбою з корупцією, у світлі рішення Конституційного суду.

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