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Глибоке розуміння ситуації: Зеленський хоче разом із президентом "Венеціанки" шукати вихід із конституційної кризи

Глибоке розуміння ситуації: Зеленський хоче разом із президентом "Венеціанки" шукати вихід із конституційної кризи

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Пезидент Венеціанської комісії Джанні Букікіо глибоко розуміє ситуацію, що склалась навколо Конституційного суду України - спільно з Комісією Україна знайде шлях, що відповідатиме верховенству права. Про це написав у Twitter Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

“Президент Венеціанської комісії Джанні Букікіо глибоко розуміє ситуацію з КСУ. Важливо відновити довіру суспільства до конституційного судочинства. Маємо активізувати напрацювання збалансованого комплексного рішення для швидкого розв’язання кризи. Спільно ми знайдемо шлях, що відповідатиме верховенству права”, - написав Глава держави.

Варто зазначити, 3 листопада Президент України провів телефонну розмову з Букікіо і запросив Венеціанську комісію до спільної роботи над широкою судовою реформою.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав невідповідною Конституції України, статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

Після цього Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, і після цього почати процес відбору нових суддів.

У Раді Європи, в свою чергу, назвали законопроект Президента Зеленського про припинення повноважень суддів КСУ — грубим порушенням.

Пізніше Зеленський заявив, що спільно з главою Венеціанської комісії прагне до відновлення довіри до КСУ.

Водночас, станом на 12 листопада ні Венеціанська комісія, ні Група держав по боротьбі з корупцією, ні Департамент по боротьбі зі злочинністю Ради Європи не отримали запитів від української влади про допомогу у вирішенні ситуації, пов’язаної з боротьбою з корупцією, в світлі рішення Конституційного суду.

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