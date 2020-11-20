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Глубокое понимание ситуации: Зеленский хочет вместе с президентом "Венецианки" искать выход из конституционного кризиса

Глубокое понимание ситуации: Зеленский хочет вместе с президентом "Венецианки" искать выход из конституционного кризиса

Киев  •  УНН

 • 12781 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Пезидент Венецианской комиссии Джанни Букикио глубоко понимает ситуацию, которая сложилась вокруг Конституционного суда Украины - совместно с Комиссией Украина найдет путь, соответствующий верховенству права. Об этом написал в Twitter Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

"Президент Венецианской комиссии Джанни Букикио глубоко понимает ситуацию с КСУ. Важно восстановить доверие общества к конституционногму судопроизводству. Должны активизировать наработки сбалансированного комплексного решения для быстрого разрешения кризиса. Совместно мы найдем путь, соответствующий верховенству права", - написал глава государства.

Стоит отметить, 3 ноября Президент Украины провел телефонный разговор с Букикио и пригласил Венецианскую комиссию к совместной работе над широкой судебной реформой.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал несоответствующим Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

После этого Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

В Совете Европы, в свою очередь, назвали законопроект Президента Зеленского о прекращении полномочий судей КСУ - грубым нарушением.

Позже Зеленский заявил, что совместно с главой Венецианской комиссии стремится к восстановлению доверия к КСУ.

В то же время, по состоянию на 12 ноября ни Венецианская комиссия, ни Группа государств по борьбе с коррупцией, ни Департамент по борьбе с преступностью Совета Европы не получили запросов от украинской власти о помощи в разрешении ситуации, связанной с борьбой с коррупцией, в свете решения Конституционного суда.

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