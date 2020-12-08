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Переговори про постачання вакцини від COVID-19: Степанов пояснив, як переконував повірену США в Україні

Переговори про постачання вакцини від COVID-19: Степанов пояснив, як переконував повірену США в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов попросив тимчасово повірену у справах США в Україні Крістіну Квін розглянути Україну, як потенційного пріоритетного кандидата на отримання вакцини від COVID-19 за програмою використання у надзвичайних ситуаціях та боротьби з біотехнологічними катастрофами. Він звернувся з таким проханням, оскільки є відмінність між використанням вацини у надзвичайних ситуаціях і рутинним. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я, передає кореспондент УНН.

“Хочу поділитися з вами важливою новиною на шляху отримання Україною вакцини від COVID-19. Вчора я провів розмову з тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін. Звернувся до неї із проханням, щоб розглянути Україну, як потенційного пріоритетного кандидата на отримання вакцини за програмою використання у надзвичайних ситуаціях та боротьби з біотехнологічними катастрофами", - повідомив Степанов.

Він зазначив, що звернувся саме до неї, оскільки сьогодні компанії, які провели всі три клінічні стадії дослідження вакцини і опублікували звіти - є американськими.

"Це компанія Pfizer, компанія Moderna і компанія Novavax. Зрозуміло, що Україна веде перемовини з рештою компаній, які на завершальній - третій стадії… Ми бачимо безпечність використання цієї вакцини. Вважаємо за потрібне, щоб ми якомога швидше її почали використовувати в Україні, доставили в Україну. Тому для нас це надважливе питання, питання пріоритету. Є відмінність від використання у надзвичайних ситуаціях, як я сказав, і використання так званого рутинного використання. Саме тому я звернувся до неї з таким проханням, щоб якомога швидше отримати вакцину", - додав міністр.

За його словами, розмова була конструктивною.

"Пані Крістіна Квін запевнила мене, що проведе відповідні консультації, перемовини з урядом Сполучених Штатів Америки, щоб ми якомога швидше дійсно отримали вакцину", - сказав Степанов.

Нагадаємо, Степанов закликав США розглянути Україну кандидатом на вакцину від COVID-19 "у режимі тестування".

Також нагадаємо, Максим Степанов підписав технічні документи для отримання Україною вакцин від коронавірусу від ініціативи COVAX. Очікується отримання вакцини наприкінці першого кварталу 2021 року.

Додамо, що в Україні вже 832 тис. випадків COVID-19, за добу - 10 811.

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