Переговоры о поставках вакцины от COVID-19: Степанов объяснил, как убеждал поверенную США в Украине

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов попросил временного поверенную в делах США в Украине Кристину Квин рассмотреть Украину, как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцины от COVID-19 по программе использования в чрезвычайных ситуациях и борьбы с биотехнологическими катастрофами. Он обратился с такой просьбой, поскольку есть разница между использованием вацины в чрезвычайных ситуациях и рутинным. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения, передает корреспондент УНН.