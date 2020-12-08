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Переговоры о поставках вакцины от COVID-19: Степанов объяснил, как убеждал поверенную США в Украине

Переговоры о поставках вакцины от COVID-19: Степанов объяснил, как убеждал поверенную США в Украине

Киев  •  УНН

 • 14793 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов попросил временного поверенную в делах США в Украине Кристину Квин рассмотреть Украину, как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцины от COVID-19 по программе использования в чрезвычайных ситуациях и борьбы с биотехнологическими катастрофами. Он обратился с такой просьбой, поскольку есть разница между использованием вацины в чрезвычайных ситуациях и рутинным. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения, передает корреспондент УНН.

"Хочу поделиться с вами важной новостью на пути получения Украиной вакцины от COVID-19. Вчера я провел разговор с временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. Обратился к ней с просьбой, чтобы рассмотреть Украину, как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцины по программе использования в чрезвычайных ситуациях и борьбы с биотехнологическими катастрофами", - сообщил Степанов.

Он отметил, что обратился именно к ней, поскольку сегодня компании, которые провели все три клинические стадии исследования вакцины и опубликовали отчеты - являются американскими.

"Это компания Pfizer, компания Moderna и компания Novavax. Понятно, что Украина ведет переговоры с остальными компаниями, которые на завершающей - третьей стадии... Мы видим безопасность использования этой вакцины. Считаем необходимым, чтобы мы как можно скорее ее начали использовать в Украине, доставили в Украину. Поэтому для нас это важнейший вопрос, вопрос приоритета. Есть отличие от использования в чрезвычайных ситуациях, как я сказал, и использование так называемого рутинного использования. Именно поэтому я обратился к ней с такой просьбой, чтобы как можно быстрее получить вакцину", - добавил министр.

По его словам, разговор был конструктивным.

"Госпожа Кристина Квин заверила меня, что проведет соответствующие консультации, переговоры с правительством Соединенных Штатов Америки, чтобы мы как можно скорее действительно получили вакцину", - сказал Степанов.

Напомним, Степанов призвал США рассмотреть Украину кандидатом на вакцину от COVID-19 "в режиме тестирования".

Также напомним, Максим Степанов подписал технические документы для получения Украиной вакцин от коронавируса от инициативы COVAX. Ожидается получение вакцины в конце первого квартала 2021 года.

Добавим, что в Украине уже 832 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 10 811.

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