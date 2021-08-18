Перед самогубством мер Кривого Рогу переписувався з Олександром Вілкулом - активіст

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Так, активіст переконаний, що Костянтина Павлова “не вбили, а довели до критичного стану його соратники, тому він застрелився у власному будинку, з вечора відпустивши охорону і помічників”.

“Саме Олександр Юрійович Вілкул, за моєю інформацією, був останнім, хто чув голос Костянтина Павлова, який застрелився. Адже саме з ним, його вірний слуга листувався, тримаючи в руках рушницю. З цього виходить, цілком логічно, що саме розмова з Вілкулом стала причиною самогубства мера Кривого Рогу”, — написав Таймурзін.

Деталі

За словами блогера, Вілкул-молодший на даний момент знаходиться в Майямі, “готуючись до нових баталій за мерське крісло”. Він стверджує, що на даний момент Вілкул-молодший “виконує роль головного” ляльковода “в мерії і місті”.

“Що могли не поділити два давніх товариша — поки залишається таємницею, але це ненадовго. Зрозумілим є одне, Олександр Вілкул мав настільки сильний вплив і повагу прям до страху у Павлова, що в будинку у останнього, на місці, де повинен висіти портрет президента, була фотографія ексгубернатора і ексвіце-президента часів Януковича”, — йдеться в пості активіста.

Таймурзін також стверджує, що Юрій Вілкул і його соратник Андрій Гальченко першими почали “розганяти” версію, що Павлов йшов відкривати комусь двері, а слідом пролунав постріл.

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“Але і Ви, і я вже бачили записи з камер відеоспостереження, на яких чітко видно, що Костянтин Юрійович був удома один, а на території маєтку, окрім кішок — ні душі”, — зазначає активіст.

Крім іншого, Таймурзін знаходить дивним, що, з його слів, дружина Костянтина Павлова відмовилася від дачі показань поліцейським, посилаючись на статтю 63 Конституції України.

Контекст

15 серпня стало відомо, що мер Кривого Рогу Костянтин Павлова був знайдений мертвим.

Поліція відкрила провадження. Радник мера Кривого Рогу Андрій Гальченко розповів, що у Павлова, якого знайшли мертвим на веранді власного будинку, була зареєстрована зброя. Це підтвердила поліція.



Правоохоронці розглядають три версії загибелі Криворізького міського голови, серед яких вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.



Однак, правоохоронці не виключають і версію про доведення до самогубства.

За повідомленнями, після смерті Костянтина Павлова виконувати обов’язки мера Кривого Рогу буде член партії “Слуга народу” Олександр Котляр.