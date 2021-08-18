Перед самоубийством мэр Кривого Рога переписывался с Александром Вилкулом - активист
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Перед смертью мэр Кривого Рога Константин Павлов переписывался с вице-премьер-министром Украины времен Януковича, экс-председатель Днепропетровской ОДА Александром Вилкулом. Об этом в среду написал в своем Facebook криворожский блоггер, активист Алексей Таймурзин, передает УНН.
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Так, активист убежден, что Константина Павлова “не убили, а довели до критического состояния его соратники, поэтому он застрелился в собственном доме, с вечера отпустив охрану и помощников”.
“Именно Александр Юрьевич Вилкул, по моей информации, был последним, кто слышал голос застрелившегося Константина Павлова. Ведь именно с ним, его верный слуга переписывался, держа в руках ружьё. Из этого выходит, вполне логично, что именно беседа с Вилкулом стала причиной самоубийства мэра Кривого Рога”, — написал Таймурзин.
Детали
По словам блоггера, Вилкул-младший на данный момент находится в Майями, “готовясь к новым баталиям за мэрское кресло”. Он утверждает, что на данный момент Вилкул-младший “выполняет роль главного „кукловода“ в мэрии и городе”.
“Что могли не поделить два давних товарища — пока остаётся тайной, но это ненадолго. Ясно одно, Александр Вилкул имел настолько сильное влияние и уважение прям до страха у Павлова, что в доме у последнего, на месте, где должен висеть портрет президента, была фотография экс-губернатора и экс-вице-президента времён Януковича”, — говорится в посте активиста.
Таймурзин также утверждает, что Юрий Вилкул и его соратник Андрей Гальченко первыми начали “разгонять” версию, что Павлов шёл открывать кому-то двери, а следом прозвучал выстрел.
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“Но и Вы, и я уже видели записи с камер видеонаблюдения, на которых отчётливо видно, что Константин Юрьевич был дома один, а на территории особняка, кроме кошек — ни души”, — отмечает активист.
Помимо прочего, Таймурзин находит странным, что, с его слов, жена Константина Павлова отказалась от дачи показаний полицейским, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины.
Контекст
15 августа стало известно, что мэр Кривого Рога Константин Павлова был найден мертвым.
Полиция открыла производство. Советник мэра Кривого Рога Андрий Гальченко рассказал, что у Павлова, которого нашли мертвым на веранде собственного дома, была зарегистрированно оружие. Это подтвердила полиция.
Правоохранители рассматривают три версии гибели Криворожского городского главы, среди которых убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.
Однако, правоохранители не исключают и версию о доведении до самоубийства.
По сообщениям, после смерти Константина Павлова исполнять обязанности мэра Кривого Рога будет член партии “Слуга народа” Александр Котляр.