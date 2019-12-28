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Перед очікуваним обміном суд оголосив вирок і відпустив з-під варти "харківських терористів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Фрунзенський районний суд Харкова визнав винуватими і засудив обвинувачених у вибуху на мирній ході біля Палацу спорту в Харкові до довічного ув’язнення та відпустив під особисте зобов’язання, передає кореспондент УНН.

Так, суд засудив до довічного ув’язнення з конфіскацією майна Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького та Сергія Башликова.

Також Дворнікову, Тетюцькому та Башликову змінили запобіжні заходи з арешту на особисте зобов’язання, адже вони входять до списків на обмін утримуваними особами.

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Нагадаємо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності стався вибух. Унаслідок теракту на місці загинули двоє людей, були поранені ще 11. Згодом двоє поранених померли в лікарні. Серед загиблих — школяр Данило Дідик.

26 лютого 2015 року співробітники СБУ за підозрою у вчиненні теракту затримали трьох жителів Харківщини — Володимира Дворникова, Віктора Тетюцького та Сергія Башликова. Усім трьом оголосили про підозру за статтями “терористичний акт”, “незаконне поводження зі зброєю”.

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22 квітня 2015 року обвинувальний акт доправили до Фрунзенського районного суду Харкова. Обвинувачені своєї провини не визнали.

У квітні 2017 року суд почав слухання у справі про теракт від самого початку, адже у колегії суддів сталася заміна.

Загалом, за даними адвоката потерпілих Олега Головкова, за 4,5 роки слухання справи було зірвано або не відбувалося 170 засідань.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що обмін утримуваними особами з ОРДЛО відбудеться 29 грудня.

Раніше у Кучми підтвердили домовленості щодо обміну утримуваними до кінця року.

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