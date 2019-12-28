Перед ожидаемым обменом суд объявил приговор и отпустил из-под стражи "харьковских террористов"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Фрунзенский районный суд Харькова признал виновными и приговорил обвиняемых во взрыве на мирной ходе возле Дворца спорта в Харькове к пожизненному заключению и отпустил под личное обязательство, передает корреспондент УНН.
Так, суд приговорил к пожизненному заключению с конфискацией имущества Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова.
Также Дворникову, Тетюцкому и Башлыкову изменили меры пресечения с ареста на личное обязательство, ведь они входят в списки на обмен удерживаемыми лицами.
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Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта на месте погибли два человека, были ранены еще 11. Впоследствии двое раненых скончались в больнице. Среди погибших - школьник Даниил Дидык.
26 февраля 2015 года сотрудники СБУ по подозрению в совершении теракта задержали трех жителей Харьковской области - Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Всем трем объявили о подозрении по статьям "террористический акт", "незаконное обращение с оружием".
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22 апреля 2015 года обвинительный акт доставили во Фрунзенский районный суд Харькова. Обвиняемые своей вины не признали.
В апреле 2017 года суд начал слушания по делу о теракте с начала, ведь в коллегии судей произошла замена.
Всего, по данным адвоката пострадавших Олега Головкова, за 4,5 года слушания дела было сорвано или не происходило 170 заседаний.
Напомним, российские СМИ сообщили, что обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО состоится 29 декабря.
Ранее у Кучмы подтвердили договоренность об обмене удерживаемыми лицами до конца года.