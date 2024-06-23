Пекінес із США з п'ятої спроби отримав звання найпотворнішого собаки у світі
Київ • УНН
8-річний пекінес з Орегону, який страждає від наслідків чуми, але залишається щасливою собакою, з п'ятої спроби виграв конкурс на звання найпотворнішої собаки в світі.
8-річний пекінес зі штату Орегон був названий найпотворнішою собакою у світі, і це була його п'ята спроба отримати головний приз на конкурсі. Про це УНН пише з посиланням на NYT.
Деталі
Пес на ім'я Дикий Танг народився та був вирощений у Лос-Анджелесі. Нещодавно він переїхав до Орегону зі своєю власницею Енн Льюїс.
Цуценям переніс чумку, що вплинуло на його дихальну, шлунково-кишкову та нервову системи. Хвороба мала довготривалі наслідки: зуби у нього не виросли, що змушує його язик постійно стирчати, а права передня лапа неконтрольовано рухається.
Тим не менш, Дикий Танг —щасливий собака, який обожнює людей, інших собак і свої іграшки. Він також допоміг врятувати сімох пекінесів з України, взявши участь у промоції збору коштів, щоб перевезти собак з України у безпечне місце під час воєнних дій. Дикий Танг також активно пропагує вакцинацію домашніх тварин.
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