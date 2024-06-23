Пекинес из США с пятой попытки получил звание самой уродливой собаки в мире
Киев • УНН
8-летний пекинес из органа, который страдает от последствий чумы, но остается счастливой собакой, с пятой попытки выиграл конкурс на звание самой уродливой собаки в мире.
8-летний пекинес из штата Орегон был назван самой уродливой собакой в мире, и это была его пятая попытка получить главный приз на конкурсе. Об этом УНН пишет со ссылкой на NYT.
Детали
Собака по имени Дикий Тан родилась и выросла в Лос-Анджелесе. Недавно он переехал в Орегон со своей владелицей Энн Льюис.
Щенком перенес чумку, что повлияло на его дыхательную, желудочно-кишечную и нервную системы. Болезнь имела долгосрочные последствия: зубы у него не выросли, что заставляет его язык постоянно торчать, а правая передняя лапа неконтролируемо двигается.
Тем не менее, Дикий Тан —счастливая собака, которая обожает людей, других собак и свои игрушки. Он также помог спасти семерых пекинесов из Украины, приняв участие в продвижении по сбору средств для перевозки собак из Украины в безопасное место во время военных действий. Дикий Тан также активно продвигает вакцинацию домашних животных.
Напомним
12 собак-саперов пополнили ряды Вооруженных Сил Украины. Их передали в рамках долговременного проекта Европейского Союза и Украины.
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