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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пекинес из США с пятой попытки получил звание самой уродливой собаки в мире

Пекинес из США с пятой попытки получил звание самой уродливой собаки в мире

Киев  •  УНН

23 июня 2024, 09:22  •  8294 просмотра

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8-летний пекинес из органа, который страдает от последствий чумы, но остается счастливой собакой, с пятой попытки выиграл конкурс на звание самой уродливой собаки в мире.

8-летний пекинес из штата Орегон был назван самой уродливой собакой в мире, и это была его пятая попытка получить главный приз на конкурсе. Об этом УНН пишет со ссылкой на NYT.

Детали

Собака по имени Дикий Тан родилась и выросла в Лос-Анджелесе. Недавно он переехал в Орегон со своей владелицей Энн Льюис.

Щенком перенес чумку, что повлияло на его дыхательную, желудочно-кишечную и нервную системы. Болезнь имела долгосрочные последствия: зубы у него не выросли, что заставляет его язык постоянно торчать, а правая передняя лапа неконтролируемо двигается.

Тем не менее, Дикий Тан —счастливая собака, которая обожает людей, других собак и свои игрушки. Он также помог спасти семерых пекинесов из Украины, приняв участие в продвижении по сбору средств для перевозки собак из Украины в безопасное место во время военных действий. Дикий Тан также активно продвигает вакцинацию домашних животных.

Напомним

12 собак-саперов пополнили ряды Вооруженных Сил Украины. Их передали в рамках долговременного проекта Европейского Союза и Украины.

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Ирина Колесник

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