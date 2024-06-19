Ряди Збройних Сил України поповнили 12 собак-саперів: фото
Київ • УНН
Собак-саперів передали у рамках довготривалого проєкту Європейського Союзу та України. Чотирилапі пройшли відповідну підготовку та склали кваліфікаційний тест.
12 собак-саперів поповнили ряди Збройних Сил України. Їх передали у рамках довготривалого проєкту Європейського Союзу та України. Про це повідомляє Служба зв'язків з громадськістю Командування Сил підтримки Збройних Сил України, передає УНН.
Чотирилапі пройшли відповідну підготовку та склали кваліфікаційний тест.
Відтепер їх завданням буде розмінування і очищення українських земель від вибухових небезпечних пристроїв, нерозірваних снарядів і боєприпасів.
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