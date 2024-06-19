12 собак-саперов пополнили ряды Вооруженных Сил Украины. Их передали в рамках долговременного проекта Европейского Союза и Украины. Об этом сообщает Служба связей с общественностью Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Четвероногие прошли соответствующую подготовку и сдали квалификационный тест.

Отныне их задачей будет разминирование и очистка украинских земель от взрывных опасных устройств, неразорвавшихся снарядов и боеприпасов.

Генштаб о ситуации на фронте: враг наращивает темпы наступательных и штурмовых действий, количество боевых столкновений возросло до 95