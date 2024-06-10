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Пекін повторив, що підтримує скликання мирної конференції, визнаної як Україною, так і рф

Пекін повторив, що підтримує скликання мирної конференції, визнаної як Україною, так і рф

Київ • УНН

 • 25130 перегляди

Китай повторив, що підтримує скликання мирної конференції, визнаної як росією, так і Україною з рівноправною участю всіх сторін.

Китай повторив, що підтримує скликання мирної конференції, визнаної як Україною, так і росією, з рівноправною участю всіх сторін і обговоренням "всіх варіантів миру". Про це, як повідомили у понеділок у МЗС КНР, заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на зустрічі голів МЗС країн БРІКС, пише УНН.

Деталі

"Українська криза (так Пекін називає війну - ред.) продовжує затягуватися. Китай підтримує своєчасне скликання справжньої мирної конференції, визнаної як росією, так і Україною, за рівноправної участі всіх сторін і чесного обговорення всіх варіантів миру", - сказав голова МЗС КНР Ван Ї.

Нагадаємо

За даними швейцарського уряду, наразі 90 держав та організацій зареєструвалися для участі у Саміті миру, метою якого є прокласти шлях до миру в Україні, який Швейцарія проведе 15-16 червня.

росію не запросили на саміт, але уряд Швейцарії заявив у заяві, що мета зустрічі буде "спільно визначити дорожню карту" того, як залучити росію та Україну до майбутнього мирного процесу. росія назвала саміт марною тратою часу. За словами Швейцарії, її не запросили до участі, бо вона дала зрозуміти, що не зацікавлена ​​в участі. Однак Швейцарія також наголошує, що росія має бути частиною мирного процесу.

Її відсутність спонукала впливових союзників москви, таких як Китай, заявити, що у мирних переговорах немає сенсу, якщо в них не братимуть участь і росія, і Україна. 

Китай не приєднається до швейцарської мирної конференції щодо України - Reuters31.05.24, 09:58 • 25056 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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