Пекин повторил, что поддерживает созыв мирной конференции, признанной как Украиной, так и рф

Китай повторил, что поддерживает созыв мирной конференции, признанной как Украиной, так и россией, с равноправным участием всех сторон и обсуждением "всех вариантов мира". Об этом, как сообщили в понедельник в МИД КНР, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече глав МИД стран БРИКС, пишет УНН.

Детали

"Украинский кризис (так Пекин называет войну - ред.) продолжает затягиваться. Китай поддерживает своевременный созыв настоящей мирной конференции, признанной как россией, так и Украиной, при равноправном участии всех сторон и честном обсуждении всех вариантов мира", - сказал глава МИД КНР Ван Йи.

Напомним

По данным швейцарского правительства, сейчас 90 государств и организаций зарегистрировались для участия в Саммите мира, целью которого является проложить путь к миру в Украине, который Швейцария проведет 15-16 июня.

россию не пригласили на саммит, но правительство Швейцарии заявило в заявлении, что цель встречи будет "совместно определить дорожную карту" того, как привлечь россию и Украину к предстоящему мирному процессу. россия назвала саммит пустой тратой времени. По словам Швейцарии, ее не пригласили к участию, потому что она дала понять, что не заинтересована в участии. Однако Швейцария также подчеркивает, что россия должна быть частью мирного процесса.

Ее отсутствие побудило влиятельных союзников москвы, таких как Китай, заявить, что в мирных переговорах нет смысла, если в них не будут участвовать и россия, и Украина.

Китай не присоединится к швейцарской мирной конференции по Украине - Reuters