Патріарх Варфоломій привітав українців з Різдвом Христовим
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Архієпископ Константинополя — Нового Риму і Вселенський Патріарх Варфоломій привітав українців з Різдвом Христовим підкресливши свою любов до України. Про це повідомив генеральний консул України у Стамбулі Олександр Гаман, передає УНН.
“Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій привітав українців з Різдвом Христовим під час святкової літургії у храмі Святого Миколая у Стамбулі: “Я люблю Україну і бажаю українцям миру та добра”, — повідомив генконсул.
З оприлюднених фото слідує, що на святковому богослужінні були присутні представники української громади та Генерального консульства України в Стамбулі.
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Нагадаємо, раніше Епіфаній розпочав всенічне бдіння напередодні Різдва Христового. А перед цим, Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим, побажавши, аби рік був щедрим на здійснені сподівання й дива, а також, щоб запанувала злагода і настав мир у кожній родині.