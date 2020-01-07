Патриарх Варфоломей поздравил украинцев с Рождеством Христовым
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Архиепископ Константинополя — Нового Рима и Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил украинцев с Рождеством Христовым подчеркнув свою любовь к Украине. Об этом сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман, передает УНН.
“Его Святейшество Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил украинцев с Рождеством Христовым во время праздничной литургии в храме Святого Николая в Стамбуле: “Я люблю Украину и хочу украинцам мира и добра”, — сообщил генконсул.
Из обнародованных фото следует, что на праздничном богослужении присутствовали представители украинской общины и Генерального консульства Украины в Стамбуле.
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Напомним, ранее Епифаний начал всенощное бдение накануне Рождества Христова. А перед этим, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым, пожелав, чтобы год был щедрым на осуществленные надежды и чудеса, а также, чтобы воцарилась согласие и наступил мир в каждой семье.