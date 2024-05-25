Партизани зафіксували перекидання ППО на аеродром у Джанкої
Київ • УНН
Російські війська перекинули зенітно-ракетний комплекс «БУК» до аеродрому в окупованому Джанкої через низьку ефективність їхньої протиповітряної оборони проти сучасних українських ракет, повідомляє партизанський рух «АТЕШ».
У партизанському русі "АТЕШ" повідомили про переміщення ЗРК "БУК" у бік аеродрому в окупованому Джанкої, передає УНН.
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За даними "АТЕШ", перекидання додаткових систем ППО пов'язане з низькою ефективністю російської системи протиповітряної оборони, яка не справляється із сучасними ракетами, що використовуються ЗСУ.
"АТЕШ продовжує ретельно моніторити діяльність ворога, щоб забезпечити ефективний опір. Передача інформації про ворога у Криму — наш спільний фронт проти агресора", - йдеться у повідомленні.
Загарбники евакуюють військових із Джанкою та активно відновлюють аеродроми у глибині окупованого Криму - "АТЕШ"24.05.24, 11:29 • 17607 переглядiв