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Партизани зафіксували перекидання ППО на аеродром у Джанкої

Партизани зафіксували перекидання ППО на аеродром у Джанкої

Київ • УНН

 • 31243 перегляди

Російські війська перекинули зенітно-ракетний комплекс «БУК» до аеродрому в окупованому Джанкої через низьку ефективність їхньої протиповітряної оборони проти сучасних українських ракет, повідомляє партизанський рух «АТЕШ».

У партизанському русі "АТЕШ" повідомили про переміщення ЗРК "БУК" у бік аеродрому в окупованому Джанкої, передає УНН.

Деталі

За даними "АТЕШ", перекидання додаткових систем ППО пов'язане з низькою ефективністю російської системи протиповітряної оборони, яка не справляється із сучасними ракетами, що використовуються ЗСУ.

"АТЕШ продовжує ретельно моніторити діяльність ворога, щоб забезпечити ефективний опір. Передача інформації про ворога у Криму — наш спільний фронт проти агресора", - йдеться у повідомленні.

Загарбники евакуюють військових із Джанкою та активно відновлюють аеродроми у глибині окупованого Криму - "АТЕШ"24.05.24, 11:29 • 17607 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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