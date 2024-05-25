Партизаны зафиксировали переброску ПВО на аэродром в Джанкое

В партизанском движении "АТЕШ" сообщили о перемещении ЗРК "БУК" в сторону аэродрома в оккупированном Джанкое, передает УНН.

Детали

По данным "АТЕШ", переброска дополнительных систем ПВО связана с низкой эффективностью российской системы противовоздушной обороны, которая не справляется с современными ракетами, используемыми ВСУ.

"АТЕШ продолжает тщательно мониторить деятельность врага, чтобы обеспечить эффективное сопротивление. Передача информации о враге в Крыму - наш общий фронт против агрессора", - говорится в сообщении.

Захватчики эвакуируют военных из Джанкоя и активно восстанавливают аэродромы в глубине оккупированного Крыма - "АТЕШ"