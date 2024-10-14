Партизани "АТЕШ" виявили комплекс "Панцир-С1" на околицях москви
Київ • УНН
Проукраїнський рух "АТЕШ" виявив розташування ЗРК "Панцир-С1" на околицях Москви. Комплекс захищає ключові об'єкти від атак безпілотників, авіації та крилатих ракет після посилення оборони РФ.
Проукраїнські партизани виявили один з комплексів ЗРК "Панцир-С1", який стоїть на захисті москви. Про це заявив підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.
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Наші агенти виявили розташування комплексу ППО "Панцир-С1" на околицях Москви. Цей ЗРК захищає ключові промислові, адміністративні та військові об'єкти від атак безпілотників, авіації та крилатих ракет
Партизани відзначили, що після успішних ударів Сил оборони України у серпні 2024 року по центру радіотехнічної розвідки та аеропорту "Остаф'єво" атаки БПЛА вглиб росії стали регулярними.
У відповідь зс росії посилюють захист своїх об'єктів, збільшуючи кількість систем ППО.
Наші агенти активно фіксують нові точки розміщення комплексів та оперативно передають дані для подальших дій
Нагадаємо
Агенти руху "АТЕШ" виявили базу протиповітряної оборони на мисі Фіолент, що забезпечує захист Севастополя. Розвідано розміщення комплексів ППО, зенітно-ракетних систем та установок РЕБ і РЕР.