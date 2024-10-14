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Партизани "АТЕШ" виявили комплекс "Панцир-С1" на околицях москви

Київ • УНН

 • 12752 перегляди

Проукраїнський рух "АТЕШ" виявив розташування ЗРК "Панцир-С1" на околицях Москви. Комплекс захищає ключові об'єкти від атак безпілотників, авіації та крилатих ракет після посилення оборони РФ.

Партизани "АТЕШ" виявили комплекс "Панцир-С1" на околицях москви

Проукраїнські партизани виявили один з комплексів ЗРК "Панцир-С1", який стоїть на захисті москви. Про це заявив підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.

Деталі

Наші агенти виявили розташування комплексу ППО "Панцир-С1" на околицях Москви. Цей ЗРК захищає ключові промислові, адміністративні та військові об'єкти від атак безпілотників, авіації та крилатих ракет

- заявили в "АТЕШ".

Партизани відзначили, що після успішних ударів Сил оборони України у серпні 2024 року по центру радіотехнічної розвідки та аеропорту "Остаф'єво" атаки БПЛА вглиб росії стали регулярними.

У відповідь зс росії посилюють захист своїх об'єктів, збільшуючи кількість систем ППО.

Наші агенти активно фіксують нові точки розміщення комплексів та оперативно передають дані для подальших дій 

- підсумували партизани. 

Нагадаємо

Агенти руху "АТЕШ" виявили базу протиповітряної оборони на мисі Фіолент, що забезпечує захист Севастополя. Розвідано розміщення комплексів ППО, зенітно-ракетних систем та установок РЕБ і РЕР.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
Атеш
Збройні сили України
Ракетний комплекс "Панцир"
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