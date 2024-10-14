Партизаны «АТЕШ» обнаружили комплекс «Панцирь-С1» в окрестностях москвы

ukenru
Эксклюзив
Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября
  •  47180 просмотра

Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы
  •  101931 просмотра

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

Эксклюзив
Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  132062 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

Эксклюзив
Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  163864 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  174936 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  191314 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  175706 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  150745 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  137818 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Эксклюзив
Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  115922 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Вооруженный мужчина задержан вблизи митинга Трампа в Калифорнии

Вооруженный мужчина задержан вблизи митинга Трампа в Калифорнии

  •  42646 просмотра
На Сумщине зафиксирован пуск управляемых авиабомб врагом

На Сумщине зафиксирован пуск управляемых авиабомб врагом

  •  100578 просмотра
Воздушные Силы: Зафиксированы пуски управляемых авиабомб на Запорожье

Воздушные Силы: Зафиксированы пуски управляемых авиабомб на Запорожье

  •  95932 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

  •  101641 просмотра
Молчание ягнят или кейсы чиновников НБУ Александра Зимы и Павла Поляруша

Молчание ягнят или кейсы чиновников НБУ Александра Зимы и Павла Поляруша

  •  22438 просмотра
публикации
Молчание ягнят или кейсы чиновников НБУ Александра Зимы и Павла Поляруша

Молчание ягнят или кейсы чиновников НБУ Александра Зимы и Павла Поляруша

  •  22438 просмотра
Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

11 октября 2024, 13:26  •  144451 просмотра
Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

11 октября 2024, 12:43  •  140524 просмотра
Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

11 октября 2024, 09:13  •  149487 просмотра
"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

10 октября 2024, 13:05  •  163504 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

  •  101641 просмотра
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

  •  77261 просмотра
С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

  •  87087 просмотра
13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября 2024, 03:03  •  90489 просмотра
Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

12 октября 2024, 03:11  •  106570 просмотра
Актуальное
Партизаны «АТЕШ» обнаружили комплекс «Панцирь-С1» в окрестностях москвы

Партизаны «АТЕШ» обнаружили комплекс «Панцирь-С1» в окрестностях москвы

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 10:13  •  525 просмотра

Read in English

Проукраинское движение «АТЕШ» обнаружило расположение ЗРК «Панцирь-С1» в окрестностях Москвы. Комплекс защищает ключевые объекты от атак беспилотников, авиации и крылатых ракет после усиления обороны РФ.

Проукраинские партизаны обнаружили один из комплексов ЗРК «Панцирь-С1», который стоит на защите москвы. Об этом заявило подпольное движение «АТЕШ», передает УНН.

Детали

Наши агенты обнаружили расположение комплекса ПВО «Панцирь-С1» в окрестностях Москвы. Этот ЗРК защищает ключевые промышленные, административные и военные объекты от атак беспилотников, авиации и крылатых ракет

- заявили в «АТЕШ».

Партизаны отметили, что после успешных ударов Сил обороны Украины в августе 2024 года по центру радиотехнической разведки и аэропорту «Остафьево» атаки БПЛА вглубь России стали регулярными.

В ответ ВС России усиливают защиту своих объектов, увеличивая количество систем ПВО.

Image

Наши агенты активно фиксируют новые точки размещения комплексов и оперативно передают данные для дальнейших действий 

- подытожили партизаны. 

Напомним,

Агенты движения «АТЕШ» обнаружили базу противовоздушной обороны на мысе Фиолент, обеспечивающую защиту Севастополя. Разведано размещение комплексов ПВО, зенитно-ракетных систем и установок РЭБ и РЭР.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
ateshАтеш
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
raketnii-kompleks-pantsirРакетный комплекс "Панцирь"
ukrainaУкраина
sevastopolСевастополь