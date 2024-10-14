Партизаны «АТЕШ» обнаружили комплекс «Панцирь-С1» в окрестностях москвы
Киев • УНН
Проукраинское движение «АТЕШ» обнаружило расположение ЗРК «Панцирь-С1» в окрестностях Москвы. Комплекс защищает ключевые объекты от атак беспилотников, авиации и крылатых ракет после усиления обороны РФ.
Проукраинские партизаны обнаружили один из комплексов ЗРК «Панцирь-С1», который стоит на защите москвы. Об этом заявило подпольное движение «АТЕШ», передает УНН.
Детали
Наши агенты обнаружили расположение комплекса ПВО «Панцирь-С1» в окрестностях Москвы. Этот ЗРК защищает ключевые промышленные, административные и военные объекты от атак беспилотников, авиации и крылатых ракет
Партизаны отметили, что после успешных ударов Сил обороны Украины в августе 2024 года по центру радиотехнической разведки и аэропорту «Остафьево» атаки БПЛА вглубь России стали регулярными.
В ответ ВС России усиливают защиту своих объектов, увеличивая количество систем ПВО.
Наши агенты активно фиксируют новые точки размещения комплексов и оперативно передают данные для дальнейших действий
Напомним,
Агенты движения «АТЕШ» обнаружили базу противовоздушной обороны на мысе Фиолент, обеспечивающую защиту Севастополя. Разведано размещение комплексов ПВО, зенитно-ракетных систем и установок РЭБ и РЭР.