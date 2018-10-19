Парламент Вірменії призначив дату виборів нового прем'єр-міністра країни
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Спеціальне засідання Національних Зборів Вірменії, в ході якого повинні бути проведені вибори прем'єр-міністра, відбудеться 24 жовтня. Про це повідомили Aysor.am в парламенті, передає УНН.
"Спеціальне засідання Національних Зборів Вірменії, в ході якого повинні бути проведені вибори прем'єр-міністра, відбудеться 24 жовтня", - сказано в повідомленні.
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Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії раніше заявив, що дострокові вибори в країні заплановані на грудень, а це значить, що він повинен піти у відставку до 16 жовтня.
Раніше депутати від колишньої правлячої Республіканської партії Вірменії (РПА) у вівторок заявили про підтримку ідеї прем'єр-міністра Миколи Пашиняна провести позачергові парламентські вибори в грудні.
Як повідомляв УНН, на початку жовтня президент Вірменії Армен Саркісян, після чергової хвилі протестів в країні, підписав укази про звільнення від займаних посад шістьох міністрів.