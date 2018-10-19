Парламент Армении назначил дату выборов нового премьер-министра страны

"Специальное заседание Национального Собрания Армении, в ходе которого должны быть проведены выборы премьер-министра, состоится 24 октября", - сказано в сообщении.

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Напомним, премьер-министр Армении ранее заявил, что досрочные выборы в стране запланированы на декабрь, а это значит, что он должен уйти в отставку до 16 октября.



Ранее депутаты от бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) во вторник заявили о поддержке идеи премьер-министра Николы Пашиняна провести внеочередные парламентские выборы в декабре.



Как сообщал УНН, в начале октября президент Армении Армен Саркисян, после очередной волны протестов в стране, подписал указы об освобождении от занимаемых должностей шестерых министров.



