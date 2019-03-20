Парламент Венесуели призначив нових послів ще в шести країнах
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Національна асамблея Венесуели (однопалатний парламент), що знаходиться під контролем опозиції, у вівторок призначила нових дипломатичних представників республіки ще в шести країнах світу. Відповідна інформація була опублікована на сайті парламенту, передає УНН.
“Національна асамблея на пленарному засіданні у вівторок затвердила призначення шести нових спеціальних дипломатичних представників для Європи та Північної Африки”, — йдеться в документі.
У список країн увійшли Болгарія, Велика Британія, Угорщина, Марокко, Польща та Чехія.
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Нагадаємо, раніше парламент за пропозицією лідера опозиції Хуана Гуайдо схвалив призначення дипломатичних представників в 20 країнах і Групі Ліми.
23 січня Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента країни. Тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися країни Групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав і ряд європейських країн. Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США. На його підтримку висловилися Росія, Білорусія, Болівія, Іран, Китай, Куба, Нікарагуа, Сальвадор, Сирія і Туреччина.
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