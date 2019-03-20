Парламент Венесуэлы назначил новых послов еще в шести странах

"Национальная ассамблея на пленарном заседании во вторник утвердила назначение шести новых специальных дипломатических представителей для Европы и Северной Африки", - говорится в документе.

В список стран вошли Болгария, Великобритания, Венгрия, Марокко, Польша и Чехия.

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Напомним, ранее парламент по предложению лидера оппозиции Хуана Гуайдо одобрил назначение дипломатических представителей в 20 странах и Группе Лимы.

23 января Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

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