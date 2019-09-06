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Парламент Великої Британії повторно голосуватиме, чи проводити дострокові вибори у жовтні

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Парламент Великої Британії 9 вересня знову проведе голосування щодо того, чи проводити дострокові вибори 15 жовтня, повідомив Джейкоб Різ-Моґ, який вирішує питання уряду в Палаті громад. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН

4 вересня прем’єр-міністр Борис Джонсон не отримав достатньо голосів для того, щоб призначити дострокові вибори. Йому було потрібно 434 голоси, але “за” проголосували лише 298 законодавців.

Молодший брат Джонсон, Джон Джонсон, 5 вересня заявив, що йде з посади молодшого міністра бізнесу і з посади члена парламенту.

“Останніми тижнями я розривався між вірністю сім’ї і національним інтересам — це нерозв’язна напруга, і настав час, щоб інші взяли на себе мої ролі”, — заявив Джо Джонсон у соціальних мережах.

Також 4 вересня парламент підтримав законопроєкт, що блокує плани прем’єр-міністра Бориса Джонсона щодо того, щоб країна залишила Євросоюз без угоди.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Джонсон: я радше помру у канаві, ніж попрошу ЄС відтермінувати Brexit

Законодавці проголосували за поправки до законопроєкту, згідно з яким Джонсон має попросити відстрочки “Брекзиту” до 31 січня, якщо не буде погоджена нова угода про вихід Британії з ЄС.

Документ тепер надійде на розгляд верхньої палати парламенту — Палати лордів.

Джонсон, який хоче вивести Британію з ЄС 31 жовтня, навіть без угоди, пообіцяв, що “ніколи не дозволить” перенесення Brexit, і вні у парламент пропозицію провести дострокові вибори 15 жовтня.

Критики кажуть, що вихід Британії з ЄС без угоди може мати катастрофічні наслідки для країни.

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