Парламент Великобритании будет повторно голосовать касательно проведения досрочных выборов в октябре
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Парламент Великобритании 9 сентября вновь проведет голосование относительно того, проводить ли им досрочные выборы 15 октября, сообщил Джейкоб Риз-Мог, который решает вопрос правительства в Палате общин. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
4 сентября премьер-министр Борис Джонсон не получил достаточно голосов для того, чтобы назначить досрочные выборы. Ему требовалось 434 голоса, но “за” проголосовали только 298 законодателей.
Младший брат Джонсон, Джон Джонсон, 5 сентября заявил, что уходит с должности младшего министра бизнеса и с должности члена парламента.
“В последние недели я разрывался между верностью семье и национальным интересам — это неразрешимая напряжение, и настало время, чтобы другие взяли на себя мои роли”, — заявил Джо Джонсон в социальных сетях.
Также 4 сентября парламент поддержал законопроект, что блокирует планы премьер-министра Бориса Джонсона о том, чтобы страна оставила Евросоюз без соглашения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джонсон: я скорее умру в канаве, чем попрошу ЕС отсрочить Brexit
Законодатели проголосовали за поправки к законопроекту, согласно которому Джонсон попросить отсрочки Brexit до 31 января, если не будет согласована новое соглашение о выходе Британии из ЕС.
Документ теперь поступит на рассмотрение верхней палаты парламента — Палаты лордов.
Джонсон, который хочет вывести Британию из ЕС 31 октября, даже без соглашения, пообещал, что “никогда не позволит” перенос Brexit, и вни в парламент предложение провести досрочные выборы 15 октября.
Критики говорят, что выход Британии из ЕС без соглашения может иметь катастрофические последствия для страны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Великобритания выделит дополнительные 2 миллиарда фунтов в Brexit