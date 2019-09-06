Парламент Великобритании будет повторно голосовать касательно проведения досрочных выборов в октябре

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 102505 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 117264 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 108950 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 115360 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122271 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149425 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149470 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140582 просмотра

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5 марта, 15:49 • 191064 просмотра

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Парламент Великобритании будет повторно голосовать касательно проведения досрочных выборов в октябре

Парламент Великобритании будет повторно голосовать касательно проведения досрочных выборов в октябре

Киев  •  УНН

 • 10436 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Парламент Великобритании 9 сентября вновь проведет голосование относительно того, проводить ли им досрочные выборы 15 октября, сообщил Джейкоб Риз-Мог, который решает вопрос правительства в Палате общин. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

4 сентября премьер-министр Борис Джонсон не получил достаточно голосов для того, чтобы назначить досрочные выборы. Ему требовалось 434 голоса, но “за” проголосовали только 298 законодателей.

Младший брат Джонсон, Джон Джонсон, 5 сентября заявил, что уходит с должности младшего министра бизнеса и с должности члена парламента.

“В последние недели я разрывался между верностью семье и национальным интересам — это неразрешимая напряжение, и настало время, чтобы другие взяли на себя мои роли”, — заявил Джо Джонсон в социальных сетях.

Также 4 сентября парламент поддержал законопроект, что блокирует планы премьер-министра Бориса Джонсона о том, чтобы страна оставила Евросоюз без соглашения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джонсон: я скорее умру в канаве, чем попрошу ЕС отсрочить Brexit

Законодатели проголосовали за поправки к законопроекту, согласно которому Джонсон попросить отсрочки Brexit до 31 января, если не будет согласована новое соглашение о выходе Британии из ЕС.

Документ теперь поступит на рассмотрение верхней палаты парламента — Палаты лордов.

Джонсон, который хочет вывести Британию из ЕС 31 октября, даже без соглашения, пообещал, что “никогда не позволит” перенос Brexit, и вни в парламент предложение провести досрочные выборы 15 октября.

Критики говорят, что выход Британии из ЕС без соглашения может иметь катастрофические последствия для страны.

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