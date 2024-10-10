Парламент ухвалив зміни до євроінтеграційного закону про адміністративну процедуру

Верховна Рада 277 голосами "За" ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про внесення змін до закону "Про адміністративну процедуру". Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

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"№10161 - внесення змін до ЗУ "Про адміністративну процедуру". В цілому - 277", - повідомив Железняк.

Як повідомляє Апарат ВР, законопроєктом вносяться зміни до 196 законодавчих актів з метою їх приведення у відповідність до закону "Про адміністративну процедуру".

Також усуваються колізії в спеціальних законодавчих актах, уніфіковуються підходи щодо процедури прийняття, виконання та оскарження адміністративних актів.

"Законопроект спрямований на виконання Україною зобов’язань у сфері Європейської інтеграції та наблизить законодавство України до стандартів країн Європейського Союзу, де діють уніфіковані правила адміністративних процедур", - повідомили у ВР.

Нагадаємо

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