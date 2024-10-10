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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Парламент принял изменения в евроинтеграционный закон об административной процедуре

Парламент принял изменения в евроинтеграционный закон об административной процедуре

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 13:16  •  534 просмотра

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Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в закон «Об административной процедуре». Изменения направлены на выполнение евроинтеграционных обязательств и унификацию правил административных процедур.

Верховная Рада 277 голосами "За" приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в закон "Об административной процедуре". Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

"№10161 - внесение изменений в ЗУ "Об административной процедуре". В целом - 277", - сообщил Железняк.

Как сообщает Аппарат ВР, законопроектом вносятся изменения в 196 законодательных актов с целью их приведения в соответствие с законом "Об административной процедуре".

Также устраняются коллизии в специальных законодательных актах, унифицируются подходы к процедуре принятия, исполнения и обжалования административных актов.

"Законопроект направлен на выполнение Украиной обязательств в сфере Европейской интеграции и приблизит законодательство Украины к стандартам стран Европейского Союза, где действуют унифицированные правила административных процедур", - сообщили в ВР.

Напомним

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом евроинтеграционный законопроект о винограде и продуктах виноградарства.

Павел Башинский

Павел Башинский

Обществополитика
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