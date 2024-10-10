Парламент принял изменения в евроинтеграционный закон об административной процедуре
Киев • УНН
Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в закон «Об административной процедуре». Изменения направлены на выполнение евроинтеграционных обязательств и унификацию правил административных процедур.
Верховная Рада 277 голосами "За" приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в закон "Об административной процедуре". Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
"№10161 - внесение изменений в ЗУ "Об административной процедуре". В целом - 277", - сообщил Железняк.
Как сообщает Аппарат ВР, законопроектом вносятся изменения в 196 законодательных актов с целью их приведения в соответствие с законом "Об административной процедуре".
Также устраняются коллизии в специальных законодательных актах, унифицируются подходы к процедуре принятия, исполнения и обжалования административных актов.
"Законопроект направлен на выполнение Украиной обязательств в сфере Европейской интеграции и приблизит законодательство Украины к стандартам стран Европейского Союза, где действуют унифицированные правила административных процедур", - сообщили в ВР.
Напомним
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом евроинтеграционный законопроект о винограде и продуктах виноградарства.