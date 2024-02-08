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Парламент Італії остаточно ухвалив рішення про продовження військової допомоги Україні

Парламент Італії остаточно ухвалив рішення про продовження військової допомоги Україні

Київ • УНН

 • 23918 перегляди

Парламент Італії схвалив продовження військової допомоги Україні на один рік, включаючи зброю, транспортні засоби та обладнання для підтримки України у протистоянні з росією.

У четвер нижня палата парламенту Італії остаточно затвердила рішення про продовження на один рік надання Україні військової допомоги. Йдеться про надання озброєння, транспортних засобів  та обладнання для підтримки України у російській війні. Про це повідомляє ANSA, пише УНН.

Деталі

За продовження допомоги Україні 218 з 400 членів нижньої палати парламенту.   

"Вкотре Італія вирішила стати на бік свободи націй і поваги до міжнародного права з метою досягнення, згідно з позицією, яку займають НАТО і союзники по ЄС, справедливого і міцного миру", - заявив міністр оборони Гвідо Крозетто після того, як кабінет міністрів схвалив указ у грудні.

"Затягування російсько-українського конфлікту в умовах міжнародного сценарію, що посилюється близькосхідною кризою і війною між Ізраїлем і ХАМАС, вимагає від уряду Мелоні зробити вибір на користь послідовності і підтримки, а отже, і розширення допомоги Україні, відповідно до міжнародних зобов'язань, узятих Італією в ЄС і НАТО", - додав він.

Нагадаємо

25 січня Сенат Італії схвалив рішення уряду про продовження військової допомоги Україні протягом 2024 року.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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