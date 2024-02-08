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Парламент Италии окончательно принял решение о продлении военной помощи Украине

Парламент Италии окончательно принял решение о продлении военной помощи Украине

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 12:48  •  15453 просмотра

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Парламент Италии одобрил продление военной помощи Украине на один год, включая оружие, транспортные средства и оборудование для поддержки Украины в противостоянии с россией.

В четверг нижняя палата парламента Италии окончательно утвердила решение о продлении на один год предоставления Украине военной помощи. Речь идет о предоставлении вооружения, транспортных средств и оборудования для поддержки Украины в российской войне. Об этом сообщает ANSA, пишет УНН.

Детали

За продолжение помощи Украине 218 из 400 членов нижней палаты парламента.   

"В очередной раз Италия решила встать на сторону свободы наций и уважения к международному праву с целью достижения, согласно позиции, которую занимают НАТО и союзники по ЕС, справедливого и прочного мира", - заявил министр обороны Гвидо Крозетто после того, как кабинет министров одобрил указ в декабре.

"Затягивание российско-украинского конфликта в условиях международного сценария, усиливающегося ближневосточным кризисом и войной между Израилем и ХАМАС, требует от правительства Мелони сделать выбор в пользу последовательности и поддержки, а следовательно, и расширения помощи Украине, в соответствии с международными обязательствами, взятыми Италией в ЕС и НАТО", - добавил он.

Напомним,

25 января Сенат Италии одобрил решение правительства о продлении военной помощи Украине в течение 2024 года.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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