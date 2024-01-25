Сенат Італії схвалив рішення уряду про військову допомогу Україні у 2024 році
Київ • УНН
Сенат Італії схвалив продовження військової допомоги Україні до 2024 року, продовжуючи зусилля, спрямовані на допомогу Києву у відбитті російського вторгнення. Тепер питання буде розглядатися Палатою депутатів.
Сенат Італії схвалив рішення уряду про продовження військової допомоги Україні протягом 2024 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на ANSA.
Деталі
Сенат схвалив указ про продовження дозволу на передачу військових активів Україні до 31 грудня 2024 року відповідно до міжнародних зобов’язань Італії щодо надання допомоги Києву у відбитті російського вторгнення.
Рішення було прийнято 113 голосами, 18 сенаторів були проти. Тепер питання буде розглядатися в Палаті депутатів.
Доповнення
Раніше Рада міністрів Італії підтримала продовження на ще один рік – до кінця 2024-го – повноважень, які дозволяють їй надавати військову та військово-технічну допомогу Україні.
Італія, яка очолює G7, хоче зруйнувати наратив про "втому" Заходу від війни в Україні - Reuters23.01.24, 14:55 • 105426 переглядiв