Сенат Италии одобрил решение правительства о военной помощи Украине в 2024 году

Сенат Италии одобрил решение правительства о продлении военной помощи Украине в течение 2024 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ANSA.

Детали

Сенат одобрил указ о продлении разрешения на передачу военных активов Украине до 31 декабря 2024 года в соответствии с международными обязательствами Италии по оказанию помощи Киеву в отражении российского вторжения.

Решение было принято 113 голосами, 18 сенаторов были против. Теперь вопрос будет рассматриваться в Палате депутатов.

Дополнение

Ранее Совет министров Италии поддержал продление на еще один год - до конца 2024-го - полномочий, которые позволяют ей оказывать военную и военно-техническую помощь Украине.

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