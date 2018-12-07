Париж стане закритим містом через масові протести
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Туристичні об'єкти в Парижі повинні закритися в суботу, 8 грудня, на тлі побоювань подальшого вуличного насильства при участі антиурядових протестів "Жовтих жилетів". Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.
“По всій Франції 89 тисяч співробітників поліції будуть виконувати свої обов’язки, а броньовані машини будуть розміщені в столиці”, — йдеться у британському виданні із посиланням на заяву прем’єр-міністра Едуарда Філіпа.
Поліція Парижа закликає закритись магазинам та ресторанам на Єлисейських полях. Також повідомляється, що будуть закриті деякі музеї.
У виданні додається, що Париж витримав один з найсильніших бунтів за декілька десятиліть минулої суботи.
В останню суботу, 1 грудня, постраждали як поліцейські, так і маніфестанти. У міністерстві внутрішніх справ республіки особливо стурбовані приготуваннями ультралівих угруповань, які оголосили в мережі справжню війну владі.
Як повідомляв УНН, уряд Франції підтвердив скасування підвищення податку на паливо в країні в 2019 році.
Раніше президент країни Еммануель Макрон доручив французькому прем’єр-міністру Едуару Філіппу провести зустріч з представниками парламентських партій і учасниками протестного руху.
Демонстранти з руху “Жовті жилети” влаштовують масові акції протесту вже треті вихідні підряд. Крім зниження цін на паливо, вони вимагають зменшення податкового тягаря і підвищення мінімального розміру оплати праці.