Прем'єр Франції підтвердив скасування підвищення податку на паливо в 2019 році
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп в четвер підтвердив скасування підвищення податку на паливо в країні в 2019 році, інформує УНН з посиланням на телеканал TF1.
“Цього податку немає в бюджеті Франції на 2019 рік, він скасований”, — заявив прем’єр в ефірі телеканалу.
У Франції з середини листопада проходять масові акції протесту руху “жовтих жилетів”, які виступають проти зростання цін на автомобільне паливо, збільшення податків і дорожнечі життя. Влада готується до нових масштабних акцій протесту і можливих безладів в найближчу суботу, незважаючи на вжиті останнім часом поступки по частині податків і зростання мінімального рівня зарплат.
Як повідомляв УНН, Національні збори Франції схвалили пропозиції уряду, зокрема, що стосуються введення піврічного мораторію на екологічні податки в паливній сфері. Голосування відбулося в середу після обговорення депутатами доповіді прем’єр-міністра країни Едуара Філіпа.