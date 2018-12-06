Премьер Франции подтвердил отмену повышения налога на топливо в 2019 году
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в четверг подтвердил отмену повышения налога на топливо в стране в 2019 году, информирует УНН со ссылкой на телеканал TF1.
“Этого налога нет в бюджете Франции на 2019 год, он отменен”, — заявил премьер в эфире телеканала.
Во Франции с середины ноября проходят массовые акции протеста движения “желтых жилетов”, выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. Власти готовятся к новым масштабным акциям протеста и возможным беспорядкам в ближайшую субботу, несмотря на предпринятые в последнее время уступки по части налогов и роста минимального уровня зарплат.
Как сообщал УНН, Национальное собрание Франции одобрило предложения правительства, в частности, касающиеся введения полугодового моратория на экологические налоги в топливной сфере. Голосование состоялось в среду после обсуждения депутатами докладе премьер-министра страны Эдуара Филиппа.