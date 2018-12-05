Нацзбори Франції схвалили мораторій на підвищення паливних податків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Національні збори Франції схвалили пропозиції уряду, зокрема, що стосуються введення піврічного мораторію на екологічні податки в паливній сфері. Голосування відбулося в середу після обговорення депутатами доповіді прем’єр-міністра країни Едуара Філіпа, інформує УНН.
Як повідомив голова нацзборів Рішар Ферран, за прийняття пакету податкових заходів, розроблених у відповідь на вимоги руху “жовтих жилетів”, виступили 358 парламентаріїв, проти — 194. “Національні збори ухвалили пропозиції уряду про екологічне оподаткування та його наслідки для купівельної спроможності”, — сказав Ферран.
Серед інших пропозицій, підтриманих депутатами нижньої палати парламенту, — введення мораторію на тарифи на електроенергію і газ і скасування підвищення вартості технічного огляду автомобілів.
Тепер свою позицію повинен висловити в четвер Сенат — верхня палата французького парламенту. Зі зверненням до сенаторів звернеться прем’єр-міністр Франції.
Нагадуємо, прем’єр-міністр Франції Едуард Філіпп оголосив про призупинення на шість місяців підвищення податку на пальне, рішення про яке призвело до тижнів акцій протесту.