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Нацсобрание Франции одобрило мораторий на повышение топливных налогов

Киев • УНН

 • 6900 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Национальное собрание Франции одобрило предложения правительства, в частности, касающиеся введения полугодового моратория на экологические налоги в топливной сфере. Голосование состоялось в среду после обсуждения депутатами доклада премьер-министра страны Эдуара Филиппа, информирует УНН.

Нацсобрание Франции одобрило мораторий на повышение топливных налогов

Как сообщил председатель Нацсобрания Ришар Ферран, за принятие пакета налоговых мер, разработанных в ответ на требования движения “желтых жилетов”, выступили 358 парламентариев, против — 194. “Национальное собрание одобрило предложения правительства об экологическом налогообложении и его последствий для покупательной способности”, — сказал Ферран.

Среди других предложений, поддержанных депутатами нижней палаты парламента, — введение моратория на тарифы на электроэнергию и газ и отмена повышения стоимости технического осмотра автомобилей.

Теперь свою позицию должен высказать в четверг Сенат — верхняя палата французского парламента. С обращением к сенаторам обратится премьер-министр Франции.

Напоминаем, премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил о приостановке на шесть месяцев повышение налога на горючее, решение о котором привело к недель акций протеста.

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