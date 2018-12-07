Париж станет закрытым городом из-за протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Достопримечательности в Париже должны закрыться в субботу, 8 декабря, на фоне опасений дальнейшего уличного насилия при участии антиправительственных протестов "Желтых жилетов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
“По всей Франции 89 тысяч сотрудников полиции будут выполнять свои обязанности, а бронированные машины будут размещены в столице”, — говорится в британском издании со ссылкой на заявление премьер-министра Эдуарда Филиппа.
Полиция Парижа призывает закрыться магазины и рестораны на Елисейских полях. Также сообщается, что будут закрыты некоторые музеи.
В издании добавляется, что Париж пережил один из самых сильных бунтов за несколько десятилетий в минувшую субботу.
Как сообщал УНН, правительство Франции подтвердило отмену повышения налога на топливо в стране в 2019 году.
Ранее президент страны Эммануэль Макрон поручил французскому премьер-министру Эдуару Филиппу провести встречу с представителями парламентских партий и участниками протестного движения.
Демонстранты из движения “Желтые жилеты” устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Помимо снижения цен на топливо, они требуют уменьшения налогового бремени и повышение минимального размера оплаты труда.