Паніки немає: українці поки не шукають допомоги у посольства в Лондоні через мутований COVID-19

Паніки немає: українці поки не шукають допомоги у посольства в Лондоні через мутований COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Громадяни України станом на сьогодні не звертались до українських дипломатів у Великій Британії, аби отримати сприяння у поверненні на Батьківщину. Про це УНН повідомили в пресслужбі посольства України у Сполученому Королівстві.
“Звернення громадян України до посольства з метою надання сприяння у поверненні в Україну не надходили”, - повідомили в пресслужбі.
На запитання про те, чи розглядається варіант з евакуацією українських громадян, дипломати зазначили, що станом на цей час авіаційне сполучення між Україною і Великою Британією не припинялося.
“Разом з тим, посольством розміщено на власних ресурсах в інтернеті рекомендації для громадян України, які планують здійснити поїздку до Сполученого Королівства”, - додали в посольстві.
Нагадаємо, новий штам коронавірусу був виявлений на південному сході Англії. За словами британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, він може бути на 70% заразнішим, ніж більш рання форма.
Більш суворі обмеження ввели у британській столиці Лондоні і околицях з неділі, 20 грудня, в тому числі через новий варіант коронавірусу, який поширюється регіоном.
В оголошені прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном обмеження - найжорсткішого Рівня 4, що вступили в силу з 00:01 в неділю, 20 грудня, входять додаткові обмеження на Різдво. Ці зміни означають, що тепер жителі Лондона не можуть зустрічатися, щоб відсвяткувати Різдво з ким-небудь, окрім своєї сім'ї і "бульбашки" підтримки. Обмеження поширюються на всі райони Великого Лондона.
Через більш широке поширення COVID-19, окрім Лондона, жорсткіші обмеження поширяться на південний схід і схід Англії. Зміни торкнуться таких регіонів, як Кент, Ессекс, Бедфордшир, Бакінгемшир і всіх 32 районів Лондона - близько 17,7 мільйона осіб, уточнює Guardian. Борис Джонсон зазначив, що обмеження будуть переглядатися кожні два тижні.
Варто зазначити, на сьогодні вже понад 30 країн світу обмежили сполучення з Великою Британією у зв'язку з виявленням там нового виду коронавірусу.
Водночас, за інформацією міністра інфраструктури Владислава Криклія, Україна не буде призупиняти авіасполучення з Великою Британією у зв'язку з появою там нового штаму коронавірусу.